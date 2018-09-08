Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем города

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-07T16:47:40+03:00

Он пожелал всем крепкого здоровья, радости, благополучия и успехов

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8 сентября 2018 года Тула празднует свой 872-й день рождения. С этим замечательным событием туляков поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В телеграмме главы региона сказано:

"Этот праздник мы всегда отмечаем с особенной теплотой. Многовековая история тульской земли написана великими людьми – пионерами российской промышленности, выдающимися оружейниками, мастерами своих профессий, всемирно известными деятелями культуры и героическими защитниками Отечества.

Нынешнее поколение туляков переняло от предков главное – стремление делать родной край сильнее, красивее и уютнее.

Своей гражданской активностью, неравнодушием и честным трудом вы помогаете Туле и всему региону становиться лучше. Во многом благодаря вашей инициативности улучшается экологическая ситуация и благоустраиваются территории. Совместными усилиями нам удалось обустроить набережную и преобразить центр города.

Вместе мы укрепляем экономику Тульской области, сохраняем ее уникальное культурное наследие, развиваем социальную сферу.

Уверен, что так будет и впредь.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, радости, благополучия и успехов во всех начинаниях!"