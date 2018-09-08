Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем города
8 сентября 2018 года Тула празднует свой 872-й день рождения. С этим замечательным событием туляков поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
В телеграмме главы региона сказано:
"Этот праздник мы всегда отмечаем с особенной теплотой. Многовековая история тульской земли написана великими людьми – пионерами российской промышленности, выдающимися оружейниками, мастерами своих профессий, всемирно известными деятелями культуры и героическими защитниками Отечества.
Нынешнее поколение туляков переняло от предков главное – стремление делать родной край сильнее, красивее и уютнее.
Своей гражданской активностью, неравнодушием и честным трудом вы помогаете Туле и всему региону становиться лучше. Во многом благодаря вашей инициативности улучшается экологическая ситуация и благоустраиваются территории. Совместными усилиями нам удалось обустроить набережную и преобразить центр города.
Вместе мы укрепляем экономику Тульской области, сохраняем ее уникальное культурное наследие, развиваем социальную сферу.
Уверен, что так будет и впредь.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, радости, благополучия и успехов во всех начинаниях!"