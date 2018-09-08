2018-09-07T16:47:40+03:00
Общество

Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили туляков с Днем города

Глава Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Евгений Авилов пожелали горожанам крепкого здоровья, благополучия и успехов
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В официальном поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые туляки! В этом году мы отмечаем 872-ю годовщину со дня основания Тулы. Между далекими временами, когда был основан наш город, и сегодняшним днем лежат вехи долгой летописи. Без малого девять столетий здесь слагались тысячи судеб, созидали и строили десятки поколений – город обретал силу и стать.

Современная Тула продолжает уверенное развитие, став настоящей «точкой роста» для всей Тульской области. Сегодня наш город неизменно занимает лидирующие позиции в рейтингах областных центров ЦФО по основным показателям социально-экономического развития. Приятно отметить, что в этом году Тула стала Новогодней столицей России, а в 2019 году примет титул Библиотечной столицы России.

Все мы хотим, чтобы Тула восхищала гостей и радовала жителей, и для этого стремимся сделать областной центр еще комфортнее и красивее: модернизируем улично-дорожную сеть, строим детские сады и школы, занимаемся озеленением, реализуем приоритетную программу «Формирование современной городской среды». Самое главное: все, что происходит, мы делаем вместе, сообща с жителями. Открытый диалог с населением – важное условие эффективной работы на благо Тулы. Ведь к успехам нашего города причастен каждый, и его будущее зависит от нашей сплоченности, единства, неравнодушия и совместного труда.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов, а Туле – процветания и дальнейшего развития! С праздником!»

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