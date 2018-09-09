10 интересных фактов из жизни Льва Толстого

СЕГОДНЯ 09:01 2018-09-09T14:31:35+03:00

Изменить размер текста: A A

9 сентября 2018 года - 190 лет со дня рождения нашего земляка Льва Николаевича Толстого.

В этот памятный день вспоминаем малоизвестные факты о великом писателе:

ФАКТ 1

Самое популярное свое произведение «Война и мир» Лев Толстой не любил.

В январе 1871 года Лев Николаевич направил Афанасию Фету письмо:

«Как я счастлив... что писать дребедени многословной вроде «Войны» я больше никогда не стану».

6 декабря 1908 года в своем дневнике он также написал:

«Люди любят меня за те пустяки - «Война и мир» и т. п., которые им кажутся очень важными». Есть и еще более позднее свидетельство.

А летом 1909 года один из посетителей Ясной Поляны выражал свой восторг и благодарность Толстому за создание «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Ответ Толстого был таков: «Это все равно, что к Эдисону кто-нибудь пришел и сказал бы: «Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазурку». Я приписываю значение совсем другим своим книгам».

ФАКТ 2

Лев Николаевич Толстой был вегетарианцем.

В возрасте 50 лет граф полностью отказался от мяса, но не от яиц и молочных продуктов. Он даже мечтал, что настанут времена, когда все люди перестанут есть мясо. Откажутся, как он говорил, «от этого людоедства».

ФАКТ 3

Сестра Софьи Андреевны была влюблена в Толстого.

Семье Берс воспитывались сразу три дочери: старшая Лиза, средняя Соня и младшая Таня. Лиза была влюблена в графа и чувств своих не скрывала, потому окружающие считали Толстого ее женихом. Однако, Лев Николаевич испытывал нежные чувства к Соне Берс.

ФАКТ 4

Коня Толстого похоронили рядом с ним.

Писатель просил похоронить его любимого коня Делира неподалеку от его собственной могилы. Это было в точности исполнено.

ФАКТ 5

Толстой проиграл в карты одну из построек своей усадьбы Ясная Поляна.

Его партнер по азартной игре разобрал перешедшее ему строение до гвоздика и все вывез из усадьбы. Лев Николаевич мечтал выкупить обратно проигранную пристройку, но так и не сделал этого.

ФАКТ 6

В первую брачную ночь Лев Толстой заставлял молодую супругу Софью читать его дневник.

Ему было 34 года, ей – 18. Толстой заставил жену прочесть те страницы его дневника, где подробно были описаны его бурные похождения. Там было и о крестьянке Аксинье, которая помогала барину снять напряжение.

Граф раскрыл эти события своей жизни перед юной супругой, чтобы между ними не было каких-либо тайн и недоговоренностей.

ФАКТ 7

Ранним утром 31 октября 1910 года Толстой тайно убежал из дома.

Писатель хотел прожить остаток жизни в одиночестве. Это случилось после очередного разрыва с женой. Однако в дороге он заболел воспалением легких и умер в доме начальника станции.

ФАКТ 8

Лев Толстой отказался от авторских прав на произведения, созданные им после 1891 года.

В своем дневнике он посоветовал наследникам отказаться от авторского права на его сочинения.

«Сделаете это, хорошо. Хорошо это будет и для вас; не сделаете - это ваше дело. Значит вы не готовы это сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние 10 лет, было самым тяжелым для меня делом жизни».

ФАКТ 9

Лев Николаевич Толстой считал неправильной российскую систему образования.

Он хотел развить на Родине европейские методы обучения.

ФАКТ 10

За оборону Севастополя Толстой был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость».

А также медалями «За защиту Севастополя 1854—1855» и «В память войны 1853—1856 гг.» Впоследствии его наградили еще двумя медалями «В память 50-летия защиты Севастополя»: серебряной как участника обороны Севастополя и бронзовой как автора «Севастопольских рассказов»