Изображение Льва Толстого на тульской набережной оказалось фейком
Изображение Льва Толстого, которое образовали сотни дронов с фонариками, на тульской набережной оказалось фейком.
Напомним, видео с эффектным перфомансом разлетелось в сети 6 сентября и собрало сотни восхищенных отзывов пользователей.
Фото: стоп-кадр с видео
Однако многие засомневались в правдоподобности действа. К вечеру их предположения подтвердились. Дроны оказались мастерской графикой.
- Не воспринимайте это серьезно и посмотрите видео еще раз! Как же все-таки преображается наш город! Красотища!, - сообщается в официальной группе Правительства Тульской области "Вконтакте".
В небе над тульской набережной появилось объемное изображение Льва Толстого.