2018-09-07T09:43:25+03:00
Общество

Изображение Льва Толстого на тульской набережной оказалось фейком

Сотни дронов с фонариками оказались мастерской графикой [видео]
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: стоп-кадр с видеоФото: стоп-кадр с видео
Изменить размер текста:

Изображение Льва Толстого, которое образовали сотни дронов с фонариками, на тульской набережной оказалось фейком.

Напомним, видео с эффектным перфомансом разлетелось в сети 6 сентября и собрало сотни восхищенных отзывов пользователей.

Фото: стоп-кадр с видео

Фото: стоп-кадр с видео

Однако многие засомневались в правдоподобности действа. К вечеру их предположения подтвердились. Дроны оказались мастерской графикой.

- Не воспринимайте это серьезно и посмотрите видео еще раз! Как же все-таки преображается наш город! Красотища!, - сообщается в официальной группе Правительства Тульской области "Вконтакте".

В небе над тульской набережной появилось объемное изображение Льва Толстого.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Антон Сихарулидзе провел мастер-класс в Новомосковске
В Тульской области сгорел деревянный дом
Троллейбус въехал в пятиэтажку в Туле
В Тульском ЗАГСе торжественно поздравили семью с рождением дочери
В Туле второй раз проходит фестиваль "Вишневое чаепитие"
В День города Музей самоваров расскажет о секретах старинного промысла
В Туле проинспектировали ход ремонта дорог по программе «Безопасные и качественные дороги»
7 сентября подведут итоги конкурса «Тула читает Толстого»
В День города Тулы 2018 ограничат продажу алкоголя
Городские службы перейдут на усиленный режим работы в День города
Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё
В День города городской пассажирский транспорт в Туле будет работать до полуночи
В Туле благоустроят двор по ул. Промышленный проезд
Туляки просят отремонтировать в доме на ул. Металлургов протекающую крышу
9 сентября в Туле пройдет кастинг для съемок фильма
В Туле предприниматель заплатит за отказ возвращать деньги покупателю