Изображение Льва Толстого на тульской набережной оказалось фейком

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-07T09:43:25+03:00

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Изображение Льва Толстого, которое образовали сотни дронов с фонариками, на тульской набережной оказалось фейком.

Напомним, видео с эффектным перфомансом разлетелось в сети 6 сентября и собрало сотни восхищенных отзывов пользователей.

Фото: стоп-кадр с видео

Однако многие засомневались в правдоподобности действа. К вечеру их предположения подтвердились. Дроны оказались мастерской графикой.

- Не воспринимайте это серьезно и посмотрите видео еще раз! Как же все-таки преображается наш город! Красотища!, - сообщается в официальной группе Правительства Тульской области "Вконтакте".