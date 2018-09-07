2018-09-07T09:14:15+03:00
Экономика

Тульская область заняла 19 место в рейтинге эффективности региональной налоговой политики

Итоговый рейтинг был построен исходя из суммы баллов по семи выбранным параметрам налогообложения, которые устанавливали регионы РФ на 2017 год
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Компания Pricewater­houseCoopers (PwC) опубликовала рейтинг эффективности региональных систем налогообложения по итогам 2017 года. Тульская область заняла в нем 19 место из 85.

Рейтинг эффективности региональной налоговой политики

Рейтинг эффективности региональной налоговой политики

На 18 месте Республика Татарстан, а на 20 месте Пензенская область. Пять лидирующих в рейтинге регионов (Москва, ХМАО, Республика Башкортостан, Сахалинская область, Новосибирская область) набрали высокие баллы по большинству оцениваемых параметров.

Все принимаемые в Тульской области меры эксперты оценили в 145 баллов. Максимальные 30 баллов регион получил за введение расчета налога на имущество организаций от кадастра и установление налоговой ставки по транспортному налогу на легковые автомобили с мощностью 250 л.с.

За введение расчета налога на имущество физических лиц от кадастра Тульской области присудили 20 баллов, столько же — за установление стоимости патента для мигрантов. За предоставление налоговых льгот 13, 3 балла.

За дифференциацию размера потенциального годового дохода при использовании патентной системы налогообложения (ПСН) Тульская область получила 10 баллов из 14 возможных. При этом доля ИП, применяющих патентую систему, составляет 6 баллов.

Прирост налоговой задолженности за год эксперты оценили в 4, 6 балла. Отношение налоговой задолженности к налоговым доходам региона эксперты PwC оценили в 11,1 балла.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара: «Молоко, ау!»
Несмотря на страшную занятость, подмосковный фермер Олег Сирота продолжает вести свой дневник. В свежей части записей он запускает новый котел, проводит масштабную модернизацию сыроварни, а вместе с этим обретает новые проблемы
«Опора на собственные силы»
Повышение пенсионного возраста можно пережить, в хорошем смысле, если расчистить рабочие места для пожилых людей. Но, как считает колумнист «КП», все пенсионерские вакансии давно уже заняты мигрантами. Не верите? Просто посмотрите по сторонам…
Новости 24
Антон Сихарулидзе провел мастер-класс в Новомосковске
В Тульской области сгорел деревянный дом
Троллейбус въехал в пятиэтажку в Туле
В Тульском ЗАГСе торжественно поздравили семью с рождением дочери
В Туле второй раз проходит фестиваль "Вишневое чаепитие"
В День города Музей самоваров расскажет о секретах старинного промысла
В Туле проинспектировали ход ремонта дорог по программе «Безопасные и качественные дороги»
7 сентября подведут итоги конкурса «Тула читает Толстого»
В День города Тулы 2018 ограничат продажу алкоголя
Городские службы перейдут на усиленный режим работы в День города
Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё
В День города городской пассажирский транспорт в Туле будет работать до полуночи
В Туле благоустроят двор по ул. Промышленный проезд
Туляки просят отремонтировать в доме на ул. Металлургов протекающую крышу
9 сентября в Туле пройдет кастинг для съемок фильма
В Туле предприниматель заплатит за отказ возвращать деньги покупателю