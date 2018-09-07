Тульская область заняла 19 место в рейтинге эффективности региональной налоговой политики

СЕГОДНЯ 09:08 2018-09-07T09:14:15+03:00

Итоговый рейтинг был построен исходя из суммы баллов по семи выбранным параметрам налогообложения, которые устанавливали регионы РФ на 2017 год

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Компания Pricewater­houseCoopers (PwC) опубликовала рейтинг эффективности региональных систем налогообложения по итогам 2017 года. Тульская область заняла в нем 19 место из 85.

Рейтинг эффективности региональной налоговой политики

На 18 месте Республика Татарстан, а на 20 месте Пензенская область. Пять лидирующих в рейтинге регионов (Москва, ХМАО, Республика Башкортостан, Сахалинская область, Новосибирская область) набрали высокие баллы по большинству оцениваемых параметров.

Все принимаемые в Тульской области меры эксперты оценили в 145 баллов. Максимальные 30 баллов регион получил за введение расчета налога на имущество организаций от кадастра и установление налоговой ставки по транспортному налогу на легковые автомобили с мощностью 250 л.с.

За введение расчета налога на имущество физических лиц от кадастра Тульской области присудили 20 баллов, столько же — за установление стоимости патента для мигрантов. За предоставление налоговых льгот 13, 3 балла.

За дифференциацию размера потенциального годового дохода при использовании патентной системы налогообложения (ПСН) Тульская область получила 10 баллов из 14 возможных. При этом доля ИП, применяющих патентую систему, составляет 6 баллов.

Прирост налоговой задолженности за год эксперты оценили в 4, 6 балла. Отношение налоговой задолженности к налоговым доходам региона эксперты PwC оценили в 11,1 балла.