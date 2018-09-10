2018-09-09T19:23:09+03:00
Досуг

Туляков приглашат на "неСтрашное путешествие в мир летучих мышей"

Тульский экзотариум приглашает узнать, кто же такие летучие мыши
Виктория ЯКУШИНА
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Мало какое животное обладает такой богатой мистической биографией, как летучая мышь.

Из-за своеобразной внешности, необъяснимых до недавнего времени способностей и образа жизни в представлении человека она снискала для себя плохую славу. Это привело к уничтожению зверьков просто из-за предрассудков!

Тульский экзотариум приглашает развеять суеверный страх, узнать, кто же такие летучие мыши. Невероятно, но у них и человека гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд!

Тулякам удастся побывать в шкуре летучей мыши, и самим испытать, каково это – не смотреть на мир глазами, а разными способами чувствовать его. Сотрудники расскажут и о других ночных и летающих животных, с которыми удастся познакомиться поближе.

Также каждый посетитель станет обладателем своей собственной «летучей мыши»!

Посещение мероприятия по предварительной записи по телефону +7 (4872) 47-53-92.

Проходит: 22 сентября 2018 с 18:00 до 22:00

Цена: 200 руб

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