2018-09-08T22:35:43+03:00
Общество

Празднование дня образования Тулы завершилось концертом и фейерверком

Юлия КУДЫМОВА
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Весь день, с раннего утра, туляки отмечали 872-ую годовщину любимого города. В Тульском кремле, на улице Металлургов, на Казанской и Пролетарской набережный прошли спортивные и музыкальные мероприятия.

Вечером туляков поздравили столичные «звезды»: Макс Барских, «Ундервуд», SunSay и Анна Седокова.

В 18.00 на сцене Тульского кремля выступила группа «Ундервуд». На Казанской набережной проходит концерт SunSay, фьюжн-фанк-рэгги группы, основанной Андреем Запорожцем, вокалистом «5'nizza».

В 21.00 на площади Ленина появился Макс Барских. Артиста пригласили по многочисленным просьбам туляков. Макс Барских заработал славу секс-символа благодаря новаторству в музыке и авторским песням.

Праздничный день завершился грандиозным фейерверком.

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