Празднование дня образования Тулы завершилось концертом и фейерверком

СЕГОДНЯ 22:35 2018-09-08T22:25:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Весь день, с раннего утра, туляки отмечали 872-ую годовщину любимого города. В Тульском кремле, на улице Металлургов, на Казанской и Пролетарской набережный прошли спортивные и музыкальные мероприятия.

Вечером туляков поздравили столичные «звезды»: Макс Барских, «Ундервуд», SunSay и Анна Седокова.

В 18.00 на сцене Тульского кремля выступила группа «Ундервуд». На Казанской набережной проходит концерт SunSay, фьюжн-фанк-рэгги группы, основанной Андреем Запорожцем, вокалистом «5'nizza».

В 21.00 на площади Ленина появился Макс Барских. Артиста пригласили по многочисленным просьбам туляков. Макс Барских заработал славу секс-символа благодаря новаторству в музыке и авторским песням.

Праздничный день завершился грандионзным фейерверком.