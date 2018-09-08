Тульское суворовое училище отметило вторую годовщину

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-08T17:16:59+03:00

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День города, 8 сентября, в Тульском суворовском военном училище прошли торжественные мероприятия, посвященные 2-летию со дня открытия учреждения.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил коллектив и учащихся:

«Сегодня Тульское суворовское военное училище вступает в очередной год своей истории.

Его воспитанники демонстрируют успехи в учебе, спорте, строевой подготовке, активно участвуют в областных и городских мероприятиях. Это говорит о том, что в училище созданы все условия для воспитания талантливого и сильного поколения патриотов.

Вы используете в работе лучшие образовательные традиции и новые методики, прививаете молодежи любовь к Родине, знакомите ребят с кодексом чести настоящих офицеров.

Уверен, что мы будем гордиться выпускниками Тульского суворовского училища – доблестными защитниками Отечества, способными надежно обеспечить безопасность России и ее граждан».

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Также на празднике состоялась церемония посвящения в суворовцы. 80 обучающихся первого курса принесли Торжественную Клятву в присутствии участников боевых действий и руководителей силовых структур и ведомств.

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В завершение тульских суворовцев благословил на новые свершения в учебе и спорте священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы при штабе Воздушно-десантных войск, иерей Сергий Якименко.