Тульское суворовое училище отметило вторую годовщину
День города, 8 сентября, в Тульском суворовском военном училище прошли торжественные мероприятия, посвященные 2-летию со дня открытия учреждения.
Губернатор Алексей Дюмин поздравил коллектив и учащихся:
«Сегодня Тульское суворовское военное училище вступает в очередной год своей истории.
Его воспитанники демонстрируют успехи в учебе, спорте, строевой подготовке, активно участвуют в областных и городских мероприятиях. Это говорит о том, что в училище созданы все условия для воспитания талантливого и сильного поколения патриотов.
Вы используете в работе лучшие образовательные традиции и новые методики, прививаете молодежи любовь к Родине, знакомите ребят с кодексом чести настоящих офицеров.
Уверен, что мы будем гордиться выпускниками Тульского суворовского училища – доблестными защитниками Отечества, способными надежно обеспечить безопасность России и ее граждан».
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Также на празднике состоялась церемония посвящения в суворовцы. 80 обучающихся первого курса принесли Торжественную Клятву в присутствии участников боевых действий и руководителей силовых структур и ведомств.
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В завершение тульских суворовцев благословил на новые свершения в учебе и спорте священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы при штабе Воздушно-десантных войск, иерей Сергий Якименко.