2018-09-08T13:08:01+03:00
Общество

В Туле официально открылась Казанская набережная

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Главным подарком тулякам стала реконструкция исторического центра города. На реализацию проекта понадобилось чуть более года. Идея принадлежала губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В центре города появилось единое историко-культурное пространство. Туляки могут прогуляться в ландшафтном парке, по видовыми площадками и пешеходной улице, на которой расположился музейный квартал.

Официальное открытие проекта «Тульская набережная» состоялось сегодня, в день 872-летия Тулы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
День Тульской области и Тулы стал всеобщим спортивным праздником
В День города за порядком следит замглавы администрации по ЖКХ Роман Мурзин
В Туле состоялся полумарафон "Оружейная столица"
В Туле состоялся марафон "Оружейная столица"
Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем города
500 юных туляков участвовали в квесте в исторической части города
В Пролетарском районе туляки начали праздновать День города
В центре Тулы в понедельник и вторник ограничат движение транспорта
В Тульской области завели уголовное дело на руководителя предприятия за долги по зарплате
В Болдинском сквере отпраздновали День Привокзального округа
Тренеры и футболисты «Арсенала» встретятся с туляками на открытии Тульской набережной
«Ростелеком» предложил тулякам сэкономить на мобильной связи
Делегация города Тулы принимает участие в IX Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе десять лет»