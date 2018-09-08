В Туле официально открылась Казанская набережная
.
Изменить размер текста:
Главным подарком тулякам стала реконструкция исторического центра города. На реализацию проекта понадобилось чуть более года. Идея принадлежала губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В центре города появилось единое историко-культурное пространство. Туляки могут прогуляться в ландшафтном парке, по видовыми площадками и пешеходной улице, на которой расположился музейный квартал.
Официальное открытие проекта «Тульская набережная» состоялось сегодня, в день 872-летия Тулы.