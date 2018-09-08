В Туле официально открылась Казанская набережная

СЕГОДНЯ 12:30 2018-09-08T13:08:01+03:00

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Главным подарком тулякам стала реконструкция исторического центра города. На реализацию проекта понадобилось чуть более года. Идея принадлежала губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В центре города появилось единое историко-культурное пространство. Туляки могут прогуляться в ландшафтном парке, по видовыми площадками и пешеходной улице, на которой расположился музейный квартал.

Официальное открытие проекта «Тульская набережная» состоялось сегодня, в день 872-летия Тулы.