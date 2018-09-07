В тульском УМВД открылось новое помещение для приема граждан

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-06T16:38:49+03:00

Полицейские рассчитывают, что оно позитивно повлияет на отношение граждан к полиции

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В УМВД России по Тульской области открылось новое помещение для приема граждан.

В просторной комнате жители региона, обращающиеся с различными вопросами к руководящему составу ОВД, могут получить правовую информацию и необходимые консультации, а также своевременную эффективную помощь.

- В региональном Управлении МВД надеятся, что новое помещение, оборудованное в соответствии со всеми требованиями законодательства, позитивно повлияет на отношение граждан к полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.