2018-09-06T16:38:49+03:00
Общество

В тульском УМВД открылось новое помещение для приема граждан

Полицейские рассчитывают, что оно позитивно повлияет на отношение граждан к полиции
Виктория ЯКУШИНА
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В УМВД России по Тульской области открылось новое помещение для приема граждан.

В просторной комнате жители региона, обращающиеся с различными вопросами к руководящему составу ОВД, могут получить правовую информацию и необходимые консультации, а также своевременную эффективную помощь.

- В региональном Управлении МВД надеятся, что новое помещение, оборудованное в соответствии со всеми требованиями законодательства, позитивно повлияет на отношение граждан к полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

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