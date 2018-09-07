2018-09-06T16:33:39+03:00
Общество

В тульском МЧС прошел единый урок по первой помощи

Участники отработали действия по универсальному алгоритму по первой помощи
Виктория ЯКУШИНА
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Психологи Главного управления напомнили спасателям о новых требованиях нормативно-правовой базыПсихологи Главного управления напомнили спасателям о новых требованиях нормативно-правовой базы
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В рамках проведения в регионе единого урока по первой помощи в Главном управлении было проведено занятие по оказанию первой помощи пострадавшим.

На базе двух учебных точек прошло занятие для сотрудников управления поисковых и аварийно-спасательных работ и службы пожаротушения, а также для руководителей пожарно-спасательных частей, входящих в Тульский пожарно-спасательный гарнизон.

Психологи Главного управления напомнили спасателям о новых требованиях нормативно-правовой базы по оказанию первой помощи, обсудили особенности действий профессиональных контингентов, которые обязаны оказывать первую помощь по закону.

На манекенах, предоставленных тульским отделением ВОСВОД, офицеры практически отработали действия по универсальному алгоритму по первой помощи.

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