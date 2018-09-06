Туляки получили заслуженные награды в преддверии Дня города
В четверг, 6 сентября, в Городском концертном зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 872-й годовщины города Тулы.
Юрий Цкипури вручил дипломы, знаки и нагрудные ленты Почетным гражданам города-героя Тулы: Виктору Георгиевичу Выродову – председателю Тульской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», Владимиру Николаевичу Филиппову – генеральному директору АО «Тулаточмаш», первому заместителю председателя Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России», Ивану Васильевичу Федосееву – полковнику в отставке, участнику и инвалиду 2-й группы Великой Отечественной войны.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов вручил Почетный знак администрации города Тулы «За заслуги перед городом» Владимиру Кошелеву, ветерану Великой Отечественной войны, Олегу Веретенникову, члену Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - Мое Отечество», Людмиле Зайцевой, председателю Тульской областной организации Российского профессионального союза работников культуры.
Евгений Авилов наградил Медалью Трудовая доблесть третьей степени награждается Олега Жилкина, заместителя директора муниципального автономного учреждения «Спортивные объекты», Почетный знак администрации города Тулы «Тульский меценат» Олегу Борисову, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Ключ здоровья».
Торжественное собрание завершило выступление Московского казачьего хора.