2018-09-06T16:30:10+03:00
Общество

Туляки получили заслуженные награды в преддверии Дня города

Мэр Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Тулы Евгений Авилов поздравили собравшихся на мероприятии с праздником
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Почетным гражданам города-героя Тулы вручили знаки и нагрудные лентыПочетным гражданам города-героя Тулы вручили знаки и нагрудные ленты
Изменить размер текста:

В четверг, 6 сентября, в Городском концертном зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 872-й годовщины города Тулы.

Юрий Цкипури вручил дипломы, знаки и нагрудные ленты Почетным гражданам города-героя Тулы: Виктору Георгиевичу Выродову – председателю Тульской региональной общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», Владимиру Николаевичу Филиппову – генеральному директору АО «Тулаточмаш», первому заместителю председателя Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России», Ивану Васильевичу Федосееву – полковнику в отставке, участнику и инвалиду 2-й группы Великой Отечественной войны.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов вручил Почетный знак администрации города Тулы «За заслуги перед городом» Владимиру Кошелеву, ветерану Великой Отечественной войны, Олегу Веретенникову, члену Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола - Мое Отечество», Людмиле Зайцевой, председателю Тульской областной организации Российского профессионального союза работников культуры.

Евгений Авилов наградил Медалью Трудовая доблесть третьей степени награждается Олега Жилкина, заместителя директора муниципального автономного учреждения «Спортивные объекты», Почетный знак администрации города Тулы «Тульский меценат» Олегу Борисову, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Ключ здоровья».

Торжественное собрание завершило выступление Московского казачьего хора.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле
«КП» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнала, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой
Новости 24
Троллейбус въехал в пятиэтажку в Туле
В Тульском ЗАГСе торжественно поздравили семью с рождением дочери
В Туле второй раз проходит фестиваль "Вишневое чаепитие"
В День города Музей самоваров расскажет о секретах старинного промысла
В Туле проинспектировали ход ремонта дорог по программе «Безопасные и качественные дороги»
7 сентября подведут итоги конкурса «Тула читает Толстого»
В День города Тулы 2018 ограничат продажу алкоголя
Городские службы перейдут на усиленный режим работы в День города
Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё
В День города городской пассажирский транспорт в Туле будет работать до полуночи
В Туле благоустроят двор по ул. Промышленный проезд
Туляки просят отремонтировать в доме на ул. Металлургов протекающую крышу
9 сентября в Туле пройдет кастинг для съемок фильма
В Туле предприниматель заплатит за отказ возвращать деньги покупателю