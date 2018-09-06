2018-09-06T14:17:32+03:00
Общество

Стена на Тульской набережной станет холстом для мастеров граффити из Москвы

Вы можете стать свидетелем создания шедевра уличного искусства на Тульской набережной
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Уже совсем скоро жителей и гостей города будут радовать яркие и оригинальные символы Тульской области в стиле граффити.

8 сентября, в День города Тулы 2018, на Тульской набережной появятся изображения тульских брендов в замысловатой интерпретации мастеров граффити Константина Нэзовского и Ивана БВ.

Авторы проекта «Nezo-art» ведут активную работу по росписи фасадов зданий в Москве и Подмосковье, и многим они известны благодаря эффектному стрит-арту «Флотилия» на Севастопольском проспекте и панораме Ласточкиного гнезда в центре Москвы.

8 сентября с 11:00 до 18:00 и Вы можете стать свидетелем создания шедевра уличного искусства на Тульской набережной и одними из первых сделать фотографии нового арт-пространства.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле
«КП» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнала, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой
Новости 24
Туляки просят отремонтировать в доме на ул. Металлургов протекающую крышу
9 сентября в Туле пройдет кастинг для съемок фильма
В Туле предприниматель заплатит за отказ возвращать деньги покупателю
В День города Тулы 2018 пройдет праздник резного наличника
Туляки могут принять участие в квесте «Тула – мастерская России»
В заведения Тульской области наведается «Тайный гость»
В Тульской области появилась «горячая линия» для туристов
В Тульской области в магазине продавали лекарства для животных без лицензии
Тульская делегация принимает участие в IX Всероссийской выставке-форуме «Вместе-ради детей! Вместе 10 лет»
В этом году туляков прививают от гриппа штаммов «Мичиган», «Сингапур» и «Колорадо»
В Тульской области планируют привить от гриппа 670 600 жителей
В Тульской области мужчина украл велосипед
В небе над Тульской набережной появилось объемное изображение Льва Толстого
В Туле на Казанской набережной появилась стая белых лебедей
Тульская полиция разбирается в обстоятельствах пьяной драки пенсионерок из-за мужчины
Житель Тульской области получил девять лет колонии за убийство собутыльника
В Туле прошел футбольный турнир, посвященный Дню города Тулы
Пьяный водитель иномарки слетел в кювет под Тулой и угодил в больницу
Под Тулой "десятка" влетела в отбойник: пострадал подросток
39 ветеранов из Тульской области получили средства реабилитации
В Туле продолжается благоустройство городских пространств
В Центральном парке Тулы пройдет День первой помощи
В Туле прошло совещание по вопросам содержания безнадзорных животных