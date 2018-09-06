Стена на Тульской набережной станет холстом для мастеров граффити из Москвы

СЕГОДНЯ 14:11 2018-09-06T14:17:32+03:00

Вы можете стать свидетелем создания шедевра уличного искусства на Тульской набережной

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Уже совсем скоро жителей и гостей города будут радовать яркие и оригинальные символы Тульской области в стиле граффити.

8 сентября, в День города Тулы 2018, на Тульской набережной появятся изображения тульских брендов в замысловатой интерпретации мастеров граффити Константина Нэзовского и Ивана БВ.

Авторы проекта «Nezo-art» ведут активную работу по росписи фасадов зданий в Москве и Подмосковье, и многим они известны благодаря эффектному стрит-арту «Флотилия» на Севастопольском проспекте и панораме Ласточкиного гнезда в центре Москвы.

8 сентября с 11:00 до 18:00 и Вы можете стать свидетелем создания шедевра уличного искусства на Тульской набережной и одними из первых сделать фотографии нового арт-пространства.