В День города Тулы 2018 пройдет концерт Анны Седоковой

СЕГОДНЯ 09:49 2018-09-06T10:46:41+03:00

А сразу после нее на сцену в День города Тулы 2018 выйдет Макс Барских

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8 сентября 2018 года, в День города Тулы 2018 туляков ждет много ярких и интересных событий. Празднование пройдет на различных площадках города: в Центральном парке, на новой Казанской набережной, площади Ленина, Полетарской набережной Упы.

Состоятся выступления звезд современной российской эстрады, которые приедут поздравить горожан в День города Тулы 2018.

Среди них:

- Acoustic Boy (17:00 на Казанской набережной),

- группа «Ундервуд» (18:00 в Тульском кремле),

- Alina Os (18:00 на Казанской набережной),

- Vanyn (19:00 на Казанской набережной),

- группа SunSay (20:00 на Казанской набережной),

- Анна Седокова (20:00 на площади Ленина),

- Макс Барских (21:00 на площади Ленина).

Полная программа мероприятий в День города Тулы 2018 - здесь.

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