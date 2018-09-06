В День города Тулы 2018 пройдет концерт Анны Седоковой
8 сентября 2018 года, в День города Тулы 2018 туляков ждет много ярких и интересных событий. Празднование пройдет на различных площадках города: в Центральном парке, на новой Казанской набережной, площади Ленина, Полетарской набережной Упы.
Состоятся выступления звезд современной российской эстрады, которые приедут поздравить горожан в День города Тулы 2018.
Среди них:
- Acoustic Boy (17:00 на Казанской набережной),
- группа «Ундервуд» (18:00 в Тульском кремле),
- Alina Os (18:00 на Казанской набережной),
- Vanyn (19:00 на Казанской набережной),
- группа SunSay (20:00 на Казанской набережной),
- Анна Седокова (20:00 на площади Ленина),
- Макс Барских (21:00 на площади Ленина).
Полная программа мероприятий в День города Тулы 2018 - здесь.
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