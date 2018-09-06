2018-09-06T09:07:07+03:00
Происшествия

В Тульской области москвич, по вине которого погиб инспектор ДПС, пойдет под суд

Другой участник аварии получил тяжелые травмы
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего москвича. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения. Мужчина по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью человека.

Следствием установлено, что 17 июня 2018 года мужчина на личном автомобиле двигался по трассе М-2 «Крым» через Чернский район в направлении Москвы.

На одном из участков пути обвиняемый попытался обогнать движущийся впереди автомобиль. Он выехал на встречную полосу и столкнулся машиной, за рулем которой находился инспектор ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области. В автомобиле с ним был пассажир.

В результате столкновения инспектор ДПС и его пассажир были доставлены в больницу с множественными травмами. Спустя некоторое время потерпевший скончался в медицинском учреждении от полученных телесных повреждений. Травмы пассажира квалифицированы судебно-медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

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