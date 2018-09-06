2018-09-05T16:53:07+03:00
Общество

Трое туляков удостоены звания «Почетный гражданин Тульской области»

Вручение нагрудных знаков и удостоверений к почетному званию состоится 7 сентября
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5 сентября состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Тульской области».5 сентября состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Тульской области».
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Трое туляков удостоены звания «Почетный гражданин Тульской области». Об этом стало известно накануне, 5 сентября, на заседании комиссии в правительстве региона.

Звание «Почетный гражданин Тульской области» присвоено: ветерану Великой Отечественной войны Ивану Лукичу Давыдову (посмертно), генеральному директору АО «Заря» (Киреевский район) Александру Федоровичу Попову, заместителю генерального директора по производству ПАО «Тульский оружейный завод» Леониду Сергеевичу Фокину.

Иван Лукич Давыдов освобождал города России, Украины, Белоруссии, Польши, участвовал в штурме Берлина. За военные заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней. С 1969 по 1987 годы занимал должность заместителя Министра торговли СССР. Внес значительный вклад в создание производств потребительских товаров на оборонных предприятиях. Был активным членом региональной общественной организации «Тульское землячество». Его трудовые подвиги отмечены двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции.

Александр Федорович Попов прошел путь от специалиста до руководителя крупного сельскохозяйственного предприятия. Награжден Золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

Леонид Сергеевич Фокин отдал почти 50 лет своей жизни оборонному предприятию. Прошел трудовой путь от мастера цеха до заместителя руководителя завода. Благодаря ему на предприятии более чем в два раза увеличен объем производства. В полном объеме выполняется гособоронзаказ. При активном участии Леонида Сергеевича ведется подготовка, освоение и поставка на производство новой продукции специального назначения. Награжден государственными наградами: медалью «За трудовое отличие», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вручение нагрудных знаков и удостоверений к почетному званию состоится 7 сентября на торжественном собрании, посвященном Дню Тульской области.

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