В новый рейтинг УК Тульской области вошли 168 организаций

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-05T17:01:19+03:00

Напомним, рейтинг управляющих компаний в Тульской области реализуется с мая 2016 года и публикуется ежеквартально. В ГЖИ уверены: рейтинг позволяет жителям получить достоверную информацию при выборе управляющей организации, которая сможет успешно выполнять обязательства по управлению многоквартирным домом

- Более того, это дополнительный стимул для организаций улучшать свою работу. Есть результаты: значительно сократилось количество нарушений лицензионных требований управляющими компаниями, - отметил начальник инспекции Леонид Ивченко.

Критерии оценки

Всего в Тульской области 285 лицензированных управляющих компаний. Однако в обновленную версию рейтинга вошло только 168 организаций. Не учитывались компании, которые фактически не управляют многоквартирными домами и те, что управляют домами меньше 3 месяцев.

Критерии, по которым оценивали УК, не менялись с момента подготовки прошлой редакции. Среди них - размер задолженности перед ресурсоснабжающими организациями; количество обращений граждан с жалобами на работу компании; количество выданных ГЖИ предписаний об устранении нарушений лицензионных требований; наличие двойных квитанций, стабильность работы на рынке и др.

Рейтинг УК

Лидеры и аутсайдеры

В обновленном рейтинге все УК, как и прежде, поделены на три зоны – зеленую, желтую и красную. В зеленой зоне представлена 31 компания, в желтой - 107 компаний, в красной - 30 компаний.

В этот раз в красном секторе рейтинга оказались пять молодых компаний (работающих менее года). Это ООО «Лучший дом», ООО «УЮТ-ДОМ», ООО УК «Мой дом», ООО «ЯЖС», ООО «Тульский двор».

Рейтинг УК

При этом ни одной из крупных компаний нет в красном секторе рейтинга. Чуть меньше половины в зеленом (успешно выполняют обязательства перед собственниками), чуть более половины находятся в желтом секторе.

- Это можно расценить как свидетельство того, что крупная компания обладает большими силами и средствами, способностью ими маневрировать, содержать нужные службы и сотрудников. Получается, что у нее больше возможностей выполнять лицензионные требования, - заявил Леонид Ивченко.

Рейтинг УК

Отдельно указаны, но не включены в рейтинг, управляющие организации, в отношении которых начата процедура банкротства (ООО «УК Товарковское», МУП «Хороший дом», ООО «Суворовские коммунальные сети плюс», ООО УК «Партнер»), и управляющие компании, в отношении руководителей которых осуществляется уголовное преследование (ООО «ЖКХ-Гарант» и ООО УК «Наш дом»).

Рейтинг УК

При составлении следующей редакции рейтинга критерии уточнят. В ГЖИ обратят внимание на задолженность УК перед ресурсоснабжающими организациями, а также ее сохранение после перехода жителей на прямые договоры с ресурсниками.