НПО «СПЛАВ» присвоено имя конструктора Александра Никитовича Ганичева

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-05T15:51:54+03:00

Предприятию он посвятил 38 лет, 25 из них трудился в должности главного конструктора

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5 сентября в Тульском музее оружия прошли торжественные мероприятия, посвященные памяти главного конструктора НПО «СПЛАВ» (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех).

25 августа исполнилось 100 лет со дня рождения ученого, основателя школы реактивных систем залпового огня Александра Ганичева.

В юбилейный год имя Александра Никитовича было решено присвоить научно-производственному объединению «СПЛАВ».

Предприятию он посвятил 38 лет, 25 из них трудился в должности главного конструктора.

- С инициативой дать предприятию имя легендарного конструктора выступил коллектив «СПЛАВа», его ветераны. Решение было приято на Совете директоров. Благодаря идеям Александра Никитовича Ганичева «СПЛАВ» вот уже более пятидесяти лет является мировым лидером по разработке реактивных систем залпового огня, а его первая система – «Град» – одна из визитных карточек России. К сожалению, ее создатель известен не так широко. В отличии от автоматов и пистолетов реактивные системы именами конструкторов не называют. Наш долг – хранить и передавать память об этом легендарном человеке. Теперь, когда имя Александра Ганичева будет стоять в названии предприятия, оно станет известно всему миру, как известны его изделия, - отметил гендиректор НПК «Техмаш» Владимир Лепин.

После официальной части для гостей был организован осмотр экспозиции Музея оружия, посвященной НПО «СПЛАВ», и праздничный концерт.