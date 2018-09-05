В 2019 году в праздновании 9 мая в Туле могут принять участие иностранные Волонтеры Победы

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-05T15:51:54+03:00

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5 сентября на площадке городского пространства «Искра» губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообщался с участниками Всероссийского образовательного форума «Волонтеры Победы».

Глава региона отметил, что «Волонтеры Победы» – одна из самых массовых и авторитетных добровольческих организаций.

- Для нас большая честь, что форум проходит на героической тульской земле. Его цели очень близки тулякам, которые гордятся своей историей и подвигами земляков. Ваша работа по сохранению мемориальных комплексов крайне важна. Задачу поддержки волонтеров ставит перед нами и Президент России Владимир Путин, – сказал губернатор.

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова рассказала, что в программе форума такие образовательные площадки, как «работа с ветеранами», «благоустройство памятных мест», «современные форматы изучения истории», «СМИ», «современные достижения России». Также на форуме пройдут встречи с Героями России, известными артистами, спортсменами, и политиками. Сегодня пообщаться с ребятами приедут Герой России Алексей Романов, а также режиссер Павел Лунгин с продюсерами и актерами фильма «Братство».

Волонтер Олег Барнышевский рассказал о новом проекте «Моя история». Ребята планируют создать информационный портал, где любой житель России сможет найти подробные инструкции по поиску, а также получить консультации волонтеров.

Андрей Кумаргей из Белгородской области представил проект международной волонтерской команды к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Команда добровольцев будет помогать ветеранам, участвовать в благоустройстве памятных мест, проведении Международных акций в формате «Дни единых действий» («Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и другие), помогать в организации парадов Победы, Бессмертного полка и других событий. Предполагается, что проект объединит более 250 тысяч волонтеров по всему миру.

- Очень здорово, что вы помогаете людям найти информацию об их близких, помогаете сохранить память о героях войны. И, конечно, 75-летие Победы – это особая дата, большой праздник. И ваша помощь в подготовке к нему – это значимое и благородное дело, – отметил глава региона.

Ольга Амельченкова предложила к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне провести первый оргкомитет по проекту «Международная волонтерская команда 75-летия Победы» в Тульской области, а также привлечь иностранных Волонтеров Победы из 30 стран к организации в регионе парада Победы и сопровождению шествия «Бессмертного полка» в 2019 году.

Губернатор поручил министерству молодежной политики Тульской области проработать этот вопрос.