В Туле соберутся знатоки соколиной охоты

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-05T15:51:54+03:00

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15 сентября на базу отдыха «Барсучок» в Веневском районе съедутся все ведущие практикующие сокольники России и зарубежья. Только в этот день, можно будет посмотреть на полеты хищных птиц и узнать все о биологии, содержании и работе с ними.

Программа фестиваля:

10:00 до 10:45 — Торжественное открытие и парад сокольников, выступление с приветственной речью российских и иностранных сокольников и официальных лиц, построение сокольников, анонс предстоящих мероприятий.

Зона состязаний:

в 10:45 — начало состязаний в группе Соколы RACE

12:00 — Начало состязаний в группе Ястребы по фазану

c 14:00 до 14:30 — подготовка к состязаниям и регистрация участников.

14:30 — начало состязаний в группе Соколы WAITING ON.

Зона экспозиции и мастер-классов:

с 11:00 — начало работы экспозиции ловчих птиц, сувенирной лавки и фото-зон.

с 11:30 по 13:00 — анимационная программа и конкурсы для детей «Соколиное око».

с 13:00 до 14:00 — мастер-класс по общению с хищными птицами, полеты ловчей птицы на перчатку, показательные выступления сокольников.

Место проведения: Тульская область, Веневский район база отдыха «Барсучок».