В Туле пройдет квест «Пешком в историю посада»

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-05T15:51:54+03:00

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6 сентября 2018 года с 10:30 до 14:00 в историческом центре города для юных туляков состоится исторический квест «Пешком в историю посада».

Организатором мероприятия является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания», подведомственное управлению образования администрации города Тулы.

Место старта – Кремлевский сад, башня Ивановских ворот.

Участие в историческом квесте – уникальная возможность провести время с пользой, проверить свои знания о родном городе, раскрыть тайны Тульского кремля.