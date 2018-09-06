В Туле пройдет квест «Пешком в историю посада»
Мероприятие для школьников приурочено ко Дню города-героя Тулы
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6 сентября 2018 года с 10:30 до 14:00 в историческом центре города для юных туляков состоится исторический квест «Пешком в историю посада».
Организатором мероприятия является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания», подведомственное управлению образования администрации города Тулы.
Место старта – Кремлевский сад, башня Ивановских ворот.
Участие в историческом квесте – уникальная возможность провести время с пользой, проверить свои знания о родном городе, раскрыть тайны Тульского кремля.