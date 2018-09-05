2018-09-05T11:49:18+03:00
Общество

Остановка лифтов в Туле: Алексей Дюмин попросил прокурора области оценить действия «Тулалифт»

Глава региона откликнулся на обращения жителей оружейной столицы
Виктория ЯКУШИНА
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Алексей ДюминАлексей Дюмин
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На «телефон доверия» губернатора Тульской области Алексея Дюмина поступило более 100 звонков от жителей города Тулы. Они обеспокоены, что в их домах без предупреждения была остановлена работа лифтов.

Как сообщил начальник Государственной жилищной инспекции Леонид Ивченко, с 1 сентября лифты в домах, находящихся на обслуживании в УК, входящих в группу «ПИК», в соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса, перешли на обслуживание другой организации – ООО «Лифтовые инновации».

Соответственно, лифты данных домов выбыли из обслуживания ООО «Тулалифт». Переходный период не был отработан управляющими компаниями. В течение выходных новой обслуживающей организацией большинство проблем было устранено.

Алексей Дюмин попросил прокурора Тульской области Романа Праскова дать правовую оценку действиям обслуживающей организации «Тулалифт».

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