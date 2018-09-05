В Туле презентовали новый рейтинг УК региона

СЕГОДНЯ 11:16 2018-09-05T11:57:42+03:00

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Рейтинг управляющих компаний Тульской области реализуется с мая 2016 года. Он снискал доверие жителей, и позволяет им получить достоверную информацию об УК.

Рейтинги предоставляют ежеквартально.

Всего в Тульской области 285 УК.

Не учитываются в рейтинге УК, которые фактически не управляют домами и которые начали Управление 3 месяца назад.

Кроме того, не учитываются, но указываются отдельно в рейтинге компании-банкроты и УК, руководители которых находятся под уголовным преследованием.

Критерии оценки в рейтинге:

- стабильность работы на рынке

- наличие двойных квитанций,

- дисквалификации должностных лиц и др.

В новом рейтинге, охватывающем период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года, собрали 168 УК.

В зеленой зоне - 31 УК.

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В желтой - 107 УК.

Желтая зона

Желтая зона

В красной зоне - 30 УК, среди которых - пять молодых компаний, работающих на рынке около года.

Ни одной из крупных компаний в красном секторе нет.

Красная зона

Как сообщили в ГЖИ по Тульской области, в будущем критерии рейтинга будут уточняться. Планируется учитывать также задолженность перед ресурсосбжающими организациями.