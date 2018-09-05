В Туле презентовали новый рейтинг УК региона
Рейтинг управляющих компаний Тульской области реализуется с мая 2016 года. Он снискал доверие жителей, и позволяет им получить достоверную информацию об УК.
Рейтинги предоставляют ежеквартально.
Всего в Тульской области 285 УК.
Не учитываются в рейтинге УК, которые фактически не управляют домами и которые начали Управление 3 месяца назад.
Кроме того, не учитываются, но указываются отдельно в рейтинге компании-банкроты и УК, руководители которых находятся под уголовным преследованием.
Критерии оценки в рейтинге:
- стабильность работы на рынке
- наличие двойных квитанций,
- дисквалификации должностных лиц и др.
В новом рейтинге, охватывающем период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года, собрали 168 УК.
В зеленой зоне - 31 УК.
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В желтой - 107 УК.
Желтая зона
Желтая зона
В красной зоне - 30 УК, среди которых - пять молодых компаний, работающих на рынке около года.
Ни одной из крупных компаний в красном секторе нет.
Красная зона
Как сообщили в ГЖИ по Тульской области, в будущем критерии рейтинга будут уточняться. Планируется учитывать также задолженность перед ресурсосбжающими организациями.