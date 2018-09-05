2018-09-05T09:45:07+03:00
Досуг

В округах Тулы пройдут праздники, приуроченные ко Дню города

Ежегодно в преддверии праздника во всех территориальных округах Тулы проходят тематические гуляния
Виктория ЯКУШИНА
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Во всех территориальных округах Тулы пройдут тематические гулянияВо всех территориальных округах Тулы пройдут тематические гуляния
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5 сентября 2018 года, в Центральном округе в 19:00 пройдут праздники для всей семьи, вручение кубка «Лучший в районе», отметят и 90-летие Центрального района (в п. Менделеевском, ДК «Южный»).

6 сентября в Привокзальном округе в обновленном Болдинском сквере состоится грандиозный праздник «Болдинская осень», приуроченный ко Дню города. Начало – 18:00.

6 сентября в 17:00 в Зареченском округе чаепитие с разнообразными угощениями вновь порадует туляков в сквере «Тульское чаепитие».

7 сентября в Советском округе пройдет праздник «Все по-советски» – с 17:00 на площади перед Городским концертным залом состоится фестиваль национальных культур, будет организована продажа мороженого и кваса (за монеты советского времени), выступит группа «Фанты».

7 сентября в Пролетарском округе с 16:00 до 19:00 в сквере на пересечении улиц Кирова и Кутузова пролетарцев ждет яркая праздничная программа и угощение – огромный торт для всех!

Полную программу мероприятия в День города Тулы читайте здесь.

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