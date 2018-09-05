Из пожара на проспекте Ленина в Туле спасли ребенка и эвакуировали 17 человек

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-05T09:36:08+03:00

В результате происшествия сгорело пять балконов [фото, видео]

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4 сентября загорелась многоэтажка на пр. Ленина. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:51.

Фото: Алексей ФОКИН

На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь удалось потушить в 16:13.

Фото: Алексей ФОКИН

Пожарные эвакуировали по лестничному маршу 17 человек. При помощи дыхательного аппарата с верхних этажей дома спасли ребенка.

Фото: Алексей ФОКИН

В результате происшествия сгорело пять балконов, обгорели балконные двери, квартиры закоптились по всей площади. В одной из комнат в квартире на 7 этаже обгорела мебель. Причина пожара устанавливается.

Фото: Алексей ФОКИН

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

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