Семнадцать лет рыночных достижений

СЕГОДНЯ 17:03 2018-09-04T17:05:38+03:00

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Генеральный директор компании Игорь Нечаев рассказал о перспективных инвестпроектах, позволяющих «ЕвроХиму» уверенно смотреть в будущее. Речь в интервью шла и о деятельности компании на территории Тульской области.

Об основных производственных показателях и приоритетных проектах компании

В 2017 году общий объем производства минеральных удобрений на предприятиях "ЕвроХима" составил 10,7 млн тонн, железорудного концентрата - 6,2 млн тонн. В настоящий момент мы - в десятке ведущих мировых производителей удобрений, а с вводом в эксплуатацию калийных производств компания выйдет на третье место в мире.

Объемы производства продукции на предприятиях компании в 2018 году соответствуют планам на год, а по ряду показателей ожидается перевыполнение. Действующие предприятия работают стабильно, там планово ведутся реконструкция и модернизация. Есть и три новых проекта, связанных с развитием, их реализация начнется в ближайшие год-два.

Среди основных приоритетов - два калийных проекта: Усольский калийный комбинат в Пермском крае и "ЕвроХим - ВолгаКалий" в Волгоградской области. Кроме того, важным для компании является строительство "ЕвроХим - Северо-Запад" - нового аммиачного завода в городе Кингисепп Ленинградской области.

О развитии Новомосковского «Азота»

В четвертом квартале текущего года на предприятии "Азот" в Новомосковске будет запущено новое производство востребованного рынком продукта - карбамида с серой мощностью 200 тысяч тонн в год. На предприятии постоянно идет реконструкция, увеличиваются объемы производства. В 2015 году здесь начали выпускать пористую селитру, используемую для взрывных работ.

О стратегическом проекте развития бизнеса компании в Тульской области

На Петербургском международном экономическом форуме в мае "ЕвроХим" подписал соглашение с администрацией Тульской области и Минэкономразвития России о включении территорий, на которых были расположены снесенные ныне цеха новомосковского "Азота", в свободную экономическую зону "Узловая", которая действует в 20 км от Новомосковска. Мы передаем земли в управление свободной экономической зоне, но предполагаем, что там будут либо наши резиденты, либо наше совместное предприятие с правом пользования налоговыми льготами.

О новых проектах компании в социальной сфере

Общий объем социальных расходов компании, включая поддержку науки и образования, модернизацию городской среды в городах присутствия, поддержку детского спорта, проведение в Новомосковске хоккейного турнира на Кубок "ЕвроХима", благотворительность и общественные проекты в регионах, составили в 2017 году 1,23 млрд рублей. Также в прошлом году на строительство жилья для сотрудников предприятий компании, сопутствующей инфраструктуры и социальных объектов было направлено 1,44 млрд рублей.

Вложения в социальную инфраструктуру позволяют создать комфортную среду, привлекать и сохранять кадры. Мы помогали и продолжаем помогать территориям нашего присутствия. До недавнего времени эта работа была реакцией на запрос региона.

Мы по-прежнему готовы тратить деньги на социальные проекты, но эти деньги должны быть эффективными и "якорными", то есть привлекать в регион дополнительные государственные инвестиции.