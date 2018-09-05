В Туле заблокировали доступы к трем сайтам, на которых продавали дипломы

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-04T16:55:27+03:00

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Суд по искам прокурора Тулы заблокировал доступы к трем сайтам. На них была размещена информация о продаже дипломов об образовании всех уровней без прохождения обучения на бланке ГОСЗНАК.

При помощи сайтов пользователи получали свободный доступ к запрещенным законом интернет–ресурсам. В связи с этим прокурор города обратился в суд. Его требования были удовлетворены в полном объеме.