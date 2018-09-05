В тульском магазине арестовали табак без акциза и информации на русском языке

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-04T16:57:08+03:00

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По обращению потребителя специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области осмотрели магазин «Аладдин» на Красноармейском проспекте, д. 14.

В реализации находился кальянный табак без маркировки акцизными марками и без информации на русском языке. Вся продукция арестована.

За нарушение в отношении ИП Габибова Э.С. возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы переданы мировому судье для решения вопроса о наложении административного взыскания и конфискации товара.