В тульском магазине арестовали табак без акциза и информации на русском языке
Фото: Алексей ФОКИН
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По обращению потребителя специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области осмотрели магазин «Аладдин» на Красноармейском проспекте, д. 14.
В реализации находился кальянный табак без маркировки акцизными марками и без информации на русском языке. Вся продукция арестована.
За нарушение в отношении ИП Габибова Э.С. возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы переданы мировому судье для решения вопроса о наложении административного взыскания и конфискации товара.