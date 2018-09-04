4 Сент. 23:00 2018-09-04T16:37:07+03:00

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В Туле отремонтировали Центр образования № 27 по программе «Народный бюджет». 4 сентября первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин проинспектировал выполнение работ.

В школе отремонтировали фасад, цоколь и отмостки. Общий объем финансирования составил порядка 1,5 млн рублей. Работы в ЦО № 27 полностью завершены и прошли комиссионную проверку. В 2019 году руководство учреждения планирует также участвовать в программе «Народный бюджет» для проведения асфальтирования.

В 2018 году ремонт в рамках программы «Народный бюджет» выполняется на 64 объектах, на 39 из которых работы полностью завершены. Остальные объекты находятся в стадии выполнения, но, поскольку они не носят сезонный характер, рисков по невыполнению сроков программы нет.

С 1 сентября стартовало голосование за проекты, которые будут благоустроены по программе «Народный бюджет» в 2019 году. Поступило уже 193 заявки на проведение ремонтных работ в Туле, из которых 104 – от общеобразовательных учреждений.