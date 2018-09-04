Где в День города Тулы 2018 будет ограничено движение

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-04T14:17:25+03:00

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8 сентября 2018 года, на период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Тулы, будет ограничено движение с 00:00 до 23:00 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская. Запрещена парковка - до 00:00 9 сентября 2018 года.

8 сентября с 08:00 до 23:00 будут ограничены для движения улицы исторического центра города:

- Крестовоздвиженская площадь,

- ул. Союзная от дома 9 до Крестовоздвиженской площади,

- Денисовский переулок,

- ул. Революции на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади,

- ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади,

- ул. Благовещенская на участке от ул. Советская до Благовещенского переулка,

- Черниковский переулок.

Также будет ограничено движение:

- на период проведения репетиции оркестра 8 сентября с 08:00 до 14:00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Д. Ульянова до ул. Путейская

-в целях обеспечения безопасности с 07:00 до 17:00 по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской

На период проведения соревнований по велоспорту «Горный король» будет ограничено движение всех видов транспорта с 07:00 до 17:00 по пр. Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Советская.

На период поведения полумарафона «Оружейная столица» будет введено ограничение движения с 08:00 до 14:00 по маршруту следования:

- ул. Советская на участке от ул. Тургеневская до ул. Ф. Энгельса

- в Центральном переулке,

- по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса,

- в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенская до Черниковского переулка,

-по ул. Менделеевская на участке от ул. Тургеневская до ул.Советская,

- по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советская,

- по ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевская,

- по ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевская до ул. Советская;

В целях обеспечения безопасности при подготовке к праздничному фейерверку будут ограничены для движения 08.09.2018 с 06:00 до 23:00 следующие участки:

- ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до реки Упа,

- ул. Розы Люксембург,

- съезды на набережную реки Упа со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);

На период проведения праздничного фейерверка будет ограничено движение транспорта с 21:00 до 23:00:

по ул. Пролетарская на участке от ул. К. Маркса до Чулковского моста,

- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского

- по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.

На всех вышеперечисленных участках будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств 8 сентября с 00:00.