Где в День города Тулы 2018 будет ограничено движение
8 сентября 2018 года, на период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Тулы, будет ограничено движение с 00:00 до 23:00 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская. Запрещена парковка - до 00:00 9 сентября 2018 года.
8 сентября с 08:00 до 23:00 будут ограничены для движения улицы исторического центра города:
- Крестовоздвиженская площадь,
- ул. Союзная от дома 9 до Крестовоздвиженской площади,
- Денисовский переулок,
- ул. Революции на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади,
- ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади,
- ул. Благовещенская на участке от ул. Советская до Благовещенского переулка,
- Черниковский переулок.
Также будет ограничено движение:
- на период проведения репетиции оркестра 8 сентября с 08:00 до 14:00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Д. Ульянова до ул. Путейская
-в целях обеспечения безопасности с 07:00 до 17:00 по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской
На период проведения соревнований по велоспорту «Горный король» будет ограничено движение всех видов транспорта с 07:00 до 17:00 по пр. Ленина на участке от ул. Агеева до ул. Советская.
На период поведения полумарафона «Оружейная столица» будет введено ограничение движения с 08:00 до 14:00 по маршруту следования:
- ул. Советская на участке от ул. Тургеневская до ул. Ф. Энгельса
- в Центральном переулке,
- по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса,
- в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенская до Черниковского переулка,
-по ул. Менделеевская на участке от ул. Тургеневская до ул.Советская,
- по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советская,
- по ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевская,
- по ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевская до ул. Советская;
В целях обеспечения безопасности при подготовке к праздничному фейерверку будут ограничены для движения 08.09.2018 с 06:00 до 23:00 следующие участки:
- ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до реки Упа,
- ул. Розы Люксембург,
- съезды на набережную реки Упа со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);
На период проведения праздничного фейерверка будет ограничено движение транспорта с 21:00 до 23:00:
по ул. Пролетарская на участке от ул. К. Маркса до Чулковского моста,
- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского
- по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.
На всех вышеперечисленных участках будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств 8 сентября с 00:00.