Тине Канделаки передали подарки из Тульской области

СЕГОДНЯ 13:27 2018-09-04T13:45:31+03:00

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Телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки получила подарки из Тульской области. Рассказала подписчикам, какие презенты лежат в брендированном пакете тульского региона Канделаки на своей странице в Instagram.

Подарки телеведущая разбирала вместе с тренером. Канделаки регулярно занимается спортом и активно его пропагандирует.

Среди подарков из Тульской области — бочонок с медом, травяной чай из Куликова поля и белевская пастила. Первые два продукта Тина Канделаки оставила себе за их безвредностью для фигуры. А вот от пастилы была вынуждена отказаться — тренер не одобрил вкусное лакомство. На будущее Тина Канделаки попросила ей сделать безглютеновую пастилу.

- Спасибо, родная и любимая Тула! Как же все шикарно делают. Просто невероятно! Давно хотела такой бочонок. И чай мой любимый. Ничего, похудею и буду есть все, что в пакете, - заявила телеведущая в сторис.

Напомним, телеведущая частый гость Тульской области. В прошлом году на День города Канделаки приняла участие в открытии соревнований «Сила Тулы», а на следующий день провела открытую тренировку с туляками.