8 сентября в Туле пройдет официальное открытие Казанской набережной
Долгожданное событие пройдет в День города Тулы 2018 [видео]
Фото: Алексей ФОКИН
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В рамках празднования Дня города Тулы 2018 - 8 сентября - состоится торжественное открытие Казанской набережной.
Начало - в 12:00.
Гостей будут ждать: культурные пространства, фудкорты, а также большой музыкальный фестиваль, хедлайнером которого станет группа Sunsay.
Подробная программа празднования Дня города Тулы 2018 - здесь.
Открытие Казанской набережной.