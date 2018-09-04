2018-09-04T10:32:54+03:00
Досуг

8 сентября в Туле пройдет официальное открытие Казанской набережной

Долгожданное событие пройдет в День города Тулы 2018 [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В рамках празднования Дня города Тулы 2018 - 8 сентября - состоится торжественное открытие Казанской набережной.

Начало - в 12:00.

Гостей будут ждать: культурные пространства, фудкорты, а также большой музыкальный фестиваль, хедлайнером которого станет группа Sunsay.

Подробная программа празднования Дня города Тулы 2018 - здесь.

Открытие Казанской набережной.

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