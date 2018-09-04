СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-03T16:36:04+03:00

Вблизи образовательных учреждений и местах массового пребывания детей в Туле будут усилены дежурства патрулей ДПС

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Госавтоинспекция Тульской области напоминает автомобилистам, что с наступлением нового учебного года увеличивается и количество детей на дорогах. Как следствие, возрастает риск дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Детям необходимо время, чтобы адаптироваться к интенсивному дорожному движению после летних каникул. В связи с этим, сотрудниками ГИБДД проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», в рамках которого вблизи образовательных учреждений и местах массового пребывания детей будут усилены дежурства патрулей ДПС.

Уважаемые родители, помните, что в ваших руках жизнь и безопасность ребенка. Вы являетесь главным примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге!

Соблюдая несколько простых правил, вы сможете обезопасить жизнь и здоровье своего чада:

- необходимо, в первую очередь, вместе с ребенком пройти его маршрут от дома до школы, объясняя и показывая, как правильно и безопасно перейти проезжую часть дороги, как дойти до остановки общественного транспорта, на каких участках необходимо быть особенно осторожным. Также, родителям следует взять за правило ежедневно, перед выходом из дома, напоминать детям о Правилах дорожного движения;

- важно разъяснить опасность использования мобильного телефона и наушников при переходе проезжей части;

- обеспечьте безопасность юного пешехода в темное время суток световозвращающими элементами на одежде ребенка – ленты, брелоки и прочие аксессуары;

- при перевозке детей в автомобиле, помните о ремнях безопасности и специальных детских удерживающих устройствах, в которых дети должны находиться на протяжении всего маршрута следования автомобиля.

Уважаемые водители, управляя транспортным средством, помните, что на дороге в любой момент может появиться ребенок.

Будьте особенно внимательны при движении в местах расположения образовательных учреждений, спортивных площадок и других мест массового пребывания детей.

Снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам.