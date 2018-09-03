Житель Тульской области выращивал в огороде почти 2000 кустов конопли
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд
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68-летний житель Тульской области обвиняется в наркопреступлениях.
Как выяснилось, мужчина в мае 2018 на своем приусадебном участке в городе Ясногорске в парнике вырастил 1779 кустов конопли.
17 июня 2018 года запрещенные растения были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.
В ходе проведения осмотра приусадебного участка полицейские также нашли растения конопля массой 680 грамм, что составляет крупный размер.
Туляк находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения.