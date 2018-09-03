2018-09-03T16:00:52+03:00
Общество

В тульские храмы прибудет чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед»

Тулякам представится возможность пройти крестным ходом с чудотворной иконой и помолиться за свой родной край
Виктория ЯКУШИНА
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Икона пробудет в Тульской области с 23 сентября по 12 октября 2018 годаИкона пробудет в Тульской области с 23 сентября по 12 октября 2018 года
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По благословению Митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в храмы Тульской епархии прибывает чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед», которая явилась в 1917 году 21 октября, за несколько дней до большевистского переворота в селе Ташла Самарской губернии.

Крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери впервые совершился летом 2013 года и стал знаковым событием Самарской земли. Инициативу волжских казаков о проведении всероссийского крестного хода благословил Высокопреосвященнейший Кирилла митрополит Ставропольский и Невинномысский, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Постепенно география расширялась, за 5 лет пройдено больше 35 епархий. Среди них: Самарская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская, Нижегородская, Ярославская, Рязанская области, Республики Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Удмуртская республика, Республика Башкортостан, Пермский край, Волгодонская, Муромская епархии.

Икону сопровождает конвой казаков. Казаки с иконой побывали во многих храмах, молельных домах и комнатах. Молебны проводятся иногда у строящихся храмов. Крестоходцы посещают воинские части, исправительные учреждения, школы, больницы, детские дома, дома престарелых.

Вместе с иконой казаки несут святыню Волжского войскового казачьего общества - ковчег с мощами святых, в воинском звании подвизавшихся (великомученник Георгий Победоносец, праведный адмирал Фёдор Ушаков и др.).

Во время информационной войны казаки выбрали духовное оружие - крестный ход и молитву.

Теперь и тулякам представится возможность пройти крестным ходом с чудотворной иконой и помолиться за свой родной край.

Публикуем график пребывания иконы, совершение молебнов в Приходах и монастырях Тульской епархии с 23 сентября по 12 октября 2018 года:

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О явлении иконы Божией Матери «Избавительница от бед» в селе Ташла

21 октября уроженке с. Ташла Самарской губернии Екатерине Чугуновой во сне Царица Небесная указала место, где находится её чудотворный образ.

По дороге к этому месту Екатерина увидела, как два Ангела пронесли Светозарную икону Пресвятой Богородицы и исчезли. В овраге, на месте, указанном Ангелами, и была обретена в земле небольшая икона Божией Матери. Из земли тут же забил источник.

Явленую икону поместили в Ташлинскую Троицкую церковь. Но священник сначала усомнился в чудесном явлении иконы, и через два месяца икона таинственным образом исчезла из закрытого храма: видели только, как яркая молния мелькнула от храма к святому источнику.

Там 24 декабря того же года, когда местный священник поверил в чудотворную силу иконы, она и была найдена вновь, плавающей в колодце на поверхности воды. Когда храм был закрыт, верующие спали чудотворный образ от поругания, но святой источник был осквернен.

В Отечественную войну церковь была открыта, и в неё вернулась икона Божией матери «Избавительница от бед». Здесь она хранится и ныне, являя приходящим с верою к ней и восстановленному святому источнику множество исцелений.

Икона Божией Матери «Избавительница от бед» является величайшей святыней Самарского края и всего Среднего Поволжья.

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