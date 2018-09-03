Салют в День города Тулы 2018: во сколько и где пройдет

"Вся Россия - это Волга. Без глянца, но с думами о вечности": читатели обсуждают экспедицию «Комсомолки» по великой русской реке

Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов за два лета проплыли на резиновой лодке от самых истоков Волги до Каспийского моря, чтобы понять, чем и как живет страна по обеим берегам [фото]