Салют в День города Тулы 2018: во сколько и где пройдет
Публикуем список мест, где и во сколько пройдет салют в День города Тулы 2018
Салют в День города Тулы 2018: во сколько и где пройдет
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Традиционный салют на День города Тулы 2018 озарит небо над несколькими площадками 8 сентября:
Пиротехническое шоу на Площади Ленина - 21:45 - 22:00.
Праздничный фейерверк на Площади Ленина - 22:00.
Праздничный фейерверк на Пролетарской набережной реки Упы - 22:00.
Фейерверк в селе Архангельское, ул. Промышленная, д. 2 - 20:00.
Фейерверк в поселке Ленинский, ул. Гагарина, д.9 - 21:30.
Фейерверк в поселке Ленинский, ул. Ленина д.1 (площадь) - 22:00.
Подробная программа мероприятий в День города Тулы 2018 - здесь.