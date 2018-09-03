2018-09-03T14:25:47+03:00
Общество

Салют в День города Тулы 2018: во сколько и где пройдет

Публикуем список мест, где и во сколько пройдет салют в День города Тулы 2018
Виктория ЯКУШИНА
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Салют в День города Тулы 2018: во сколько и где пройдетСалют в День города Тулы 2018: во сколько и где пройдет
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Традиционный салют на День города Тулы 2018 озарит небо над несколькими площадками 8 сентября:

Пиротехническое шоу на Площади Ленина - 21:45 - 22:00.

Праздничный фейерверк на Площади Ленина - 22:00.

Праздничный фейерверк на Пролетарской набережной реки Упы - 22:00.

Фейерверк в селе Архангельское, ул. Промышленная, д. 2 - 20:00.

Фейерверк в поселке Ленинский, ул. Гагарина, д.9 - 21:30.

Фейерверк в поселке Ленинский, ул. Ленина д.1 (площадь) - 22:00.

Подробная программа мероприятий в День города Тулы 2018 - здесь.

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