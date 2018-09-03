Почти в 200 домах Тулы встали лифты

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-03T10:08:50+03:00

Работа подъемников в многоэтажках Тулы была остановлена из-за конфликта интересов подрядчиков

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УК Тулы, которые входят в компанию «ПИК-Комфорт», сменили подрядчика по обслуживанию лифтов в многоэтажках. Так, с 1 сентября 2018 года данные работа выполняет ООО «Лифтовые инновации».

Однако, предыдущий подрядчик - ООО «Тулалифт», без предупреждения остановил лифты почти в 200 многоквартирных домах в Зареченском, Пролетарском и Привокзальном районах Тулы.

Известно, что нового подрядчика назначили по результатам открытого тендера. Руководство ООО «Тулалифт» о расторжении договора и предстоящем конкурсе было проинформировано заранее.

Но накануне 1 сентября сотрудники «Тулалифт» начали обходить дома и останавливать лифты.

По всем фактам внеплановых отключений специалистами ответственных УК были составлены акты в присутствии собственников жилья. Будут направлены обращения в прокуратуру и администрацию Тулы.

Если ваш дом находится в ведении УК, входящей в «ПИК-Комфорт», и у вас отключили лифт, звоните по тел.: 77-03-72.