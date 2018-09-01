Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем знаний

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-31T17:03:02+03:00

Изменить размер текста: A A

1 сентября традиционно празднуется День знаний.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил в адрес туляков поздравление с этим замечательным праздником.

В его телеграмме сказано:

"Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители! Поздравляю вас с Днем знаний!

Прежде всего, это праздник тех, кто сегодня впервые идет в школу или возвращается к занятиям после летних каникул. Для вас наступает пора, когда нужно быть дисциплинированными, целеустремленными, прилежными и внимательными. Вам необходимо развивать свои учебные навыки, укреплять дружбу со сверстниками, учиться ставить перед собой цели и достигать их.

Важно, чтобы это время вы провели с пользой для учебы и будущей профессии. Чтобы укрепить ваш интерес к традициям региона, к промышленному производству, к достижениям ваших отцов и дедов, мы активно создаем в Тульской области возможности для дополнительного образования. Открыты Кванториум и творческий индустриальный кластер Октава, центры для одаренных детей и технопарки.

Смелее преодолевайте трудности. Будьте любознательными и упорными. Помните, что рядом есть мудрые учителя и заботливые родные, которые всегда направят и поддержат вас.

А родителям и педагогам желаю в новом учебном году всего самого доброго. Здоровья вам, энергии и терпения!"