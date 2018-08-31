Погода в Туле на сентябрь 2018: лето продолжается
По прогнозам синоптиков, теплая погода в Туле продолжится до середины сентября 2018
Фото: Алексей ФОКИН
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Сентябрь 2018 года в Туле будет радовать теплом до середины месяца.
Хоть небо все чаще будет затянуто облаками, температура воздуха днем будет достигать в среднем 22 градусов тепла.
В последние дни месяца уже стоит ждать похолодания - вплоть до 10 градусов тепла. Солнца будет все меньше, начнутся дожди.
Вероятны привычные для этого времени года туманы.
Осадков выпадет 32мм (5% годовой нормы).
Атмосферное давление в среднем - 745 мм рт. ст..
Влажность воздуха - 69%.
Ветер преимущественно западный, 4,1 м/с.