Погода в Туле на сентябрь 2018: лето продолжается

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-31T17:03:02+03:00

По прогнозам синоптиков, теплая погода в Туле продолжится до середины сентября 2018

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Сентябрь 2018 года в Туле будет радовать теплом до середины месяца.

Хоть небо все чаще будет затянуто облаками, температура воздуха днем будет достигать в среднем 22 градусов тепла.

В последние дни месяца уже стоит ждать похолодания - вплоть до 10 градусов тепла. Солнца будет все меньше, начнутся дожди.

Вероятны привычные для этого времени года туманы.

Осадков выпадет 32мм (5% годовой нормы).

Атмосферное давление в среднем - 745 мм рт. ст..

Влажность воздуха - 69%.

Ветер преимущественно западный, 4,1 м/с.