2018-08-31T17:03:02+03:00
Общество

Погода в Туле на сентябрь 2018: лето продолжается

По прогнозам синоптиков, теплая погода в Туле продолжится до середины сентября 2018
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сентябрь 2018 года в Туле будет радовать теплом до середины месяца.

Хоть небо все чаще будет затянуто облаками, температура воздуха днем будет достигать в среднем 22 градусов тепла.

В последние дни месяца уже стоит ждать похолодания - вплоть до 10 градусов тепла. Солнца будет все меньше, начнутся дожди.

Вероятны привычные для этого времени года туманы.

Осадков выпадет 32мм (5% годовой нормы).

Атмосферное давление в среднем - 745 мм рт. ст..

Влажность воздуха - 69%.

Ветер преимущественно западный, 4,1 м/с.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Находки тульских археологов: металлургический центр, «узел счастья» и монеты
Экспедиция государственного музея-заповедника «Куликово поле» представила предварительные итоги полевого археологического сезона 2018 года. Находки впервые презентованы журналистам
Новости 24
В Туле установят памятную стелу Василию Грязеву
Новым скверам в Туле присвоили названия
Метеопредупреждение: в Тулу идет гроза
В Тульской области женщина обманула сожителя на 500 тысяч рублей
1 и 8 сентября автобусы №3 в Туле изменят схему движения
Новая лыжероллерная трасса в Туле откроется этой осенью
«Открытую реанимацию» внедрят во все госбольницы Тульской области
В Большой Туле прошел День здоровья для сотрудников МЧС и их семей
На предприятии в Алексине мужчину убило током
Звание «Почетный гражданин города-героя Тулы» присвоено трем жителям
3 и 4 сентября в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Тульские Росгвардейцы провели донорскую акцию
Алексей Дюмин выразил соболезнования родным Иосифа Кобзона
В Тульской области девочку сбил мотоцикл
Двое туляков пострадали в лобовом столкновении
В Туле за кустарное производство наркотиков арестовали женщину
Роспотребнадзор проверил 11 управляющих организаций Тулы
В Туле на улице Мориса Тореза заменят аварийный трубопровод
В Щекино мужчина поймал грабителя, который напал на его сына
31 августа из-за ремонта трамвайных путей на Агеева в Туле ограничат движение
8 сентября на городских экранах будет запущен видеоролик о туляках
В ДТП с "ПАЗиком" и "Ауди" под Тулой пострадал человек
В Туле столкнулись фура и "Дастер": есть пострадавший