Поздравь учителя!

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-31T17:03:02+03:00

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Хотите поздравить любимого педагога с праздником и выразить слова благодарности?

Тогда примите участие в нашем новом проекте!

Составьте поздравление в свободной форме, прикрепите фото наставника, свое собственное или класса, и вышлите нам на почту jva@tula-pressa.ru.

Мы опубликуем ваше послание любимому учителю на страницах нашего сайта в День учителя, а лучшие пожелания мы напечатаем и в газете «Комсомольская правда в Туле».

Выслать поздравление нужно успеть до 4 октября!