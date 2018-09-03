2018-08-31T17:03:02+03:00
Общество

Поздравь учителя!

«Комсомолка» запустила акцию ко Дню учителя
Виктория ЯКУШИНА
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Выслать поздравление нужно успеть до 4 октября!Выслать поздравление нужно успеть до 4 октября!
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Хотите поздравить любимого педагога с праздником и выразить слова благодарности?

Тогда примите участие в нашем новом проекте!

Составьте поздравление в свободной форме, прикрепите фото наставника, свое собственное или класса, и вышлите нам на почту jva@tula-pressa.ru.

Мы опубликуем ваше послание любимому учителю на страницах нашего сайта в День учителя, а лучшие пожелания мы напечатаем и в газете «Комсомольская правда в Туле».

Выслать поздравление нужно успеть до 4 октября!

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