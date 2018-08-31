Находки тульских археологов: металлургический центр, «узел счастья» и монеты

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-31T16:02:31+03:00

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Полевой сезон стартовал в апреле и продолжался на протяжении всего лета. Работы археологов были сосредоточены на Куликовом поле (поиск битвы, раскопки средневекового поселения), в историческом центре Тулы (тульская набережная, раскопки на ул. Металлистов), тульских засеках (изучение объектов засек XVI- XVII веков, древнейших поселений). Ожидается, что сухая и солнечная погода позволит археологам продолжить исследования в сентябре и первой половине октября.

Куликово поле

Отряд тульской археологической экспедиции продолжил многолетние изучение одного из самых интересных древнерусских поселений Куликова поля — посад Пустого Красного городища на реке мокрая Табола.

Наковальня

Археологический раскоп разбили площадью 400 кв. м по итогам геофизической съемки. После зачистки материка специалисты нашли небольшой погреб, зерновую яму, и, предположительно, двухкамерную наземную постройку.

Римская монета

Также археологи обнаружили серебряную монету, отчеканенную при хане Джанибеке в 1346 году в столице Золотой Орды Сарай Ал-Джедиде на Волге. С этой находкой перекликается фрагмент бронзового браслета, на котором изображен «узел счастья» - мусульманский талисман. Археологи предполагают, что на браслете арабскими буквами выгравирована благожелательная надпись.

Православные кресты конца XIII - первой половины XIV вв.

- Также были обнаружены фрагменты летки сыродутной печи, которая использовалась как заслон при производстве железа, несколько православных крестиков конца XIII - первой половины XIV вв. и масса других находок (ножи, точильные камни, остатки производства железа), - сообщил заместитель директора по научной работе государственного музея-заповедника «Куликово поле» Андрей Наумов. - Кроме того, в этом году удалось собрать интересную керамическую коллекцию. Как правило, вся посуда склеена из маленьких фрагментов. Редко удается собрать их все, а тем более в одном месте. В этом году нам удалось найти 7 целых форм, которые лежали вместе.

Заместитель директора по научной работе Андрей Наумов

Работы на месте куликовской битвы в этом году ярких находок не принесли. Однако археологи продолжают гектар за гектаром изучать место сражения.

Исторический центр Тулы

Исследования в историческом центре города были призваны обеспечить археологическое сопровождение всех земляных работ в рамках создания тульской набережной. Археологи следили за тем, чтобы культурный слой остался в неприкосновенности, изучали то, что должно было быть разрушено при строительстве и прокладке коммуникаций.

Детская игрушка - коник

Работы начались еще в сентябре прошлого года, но они продолжаются и до сих пор. Следующий этап - создание музейного квартала. Археологи обеспечивают начало реконструкции зданий на ул. Металлистов.

Детскую погремушку нашли в историческом центре

Тульские засеки

Еще одним объектом для исследований археологов остаются тульские засеки. В верхнем почвенном горизонте специалисты регулярно обнаруживают ценные для истории предметы в хорошей сохранности. Дело в том, что в свое время засеки были заповедными лесами и не распахивались.

- Тульские засеки — это не только природный заповедник, но и место, в котором сохранилась масса интереснейших археологических памятников. Во-первых, укрепления засечной черты. Например, мы зафиксировали останки знаменитого оборонительного вала Завитая под Тулой, - отметил ученый секретарь государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов. - Нашли массу крепостей того времени, ворот, которые защищали дороги в засеках. Кроме того, в лесах сохранились в неприкосновенности масса древних памятников, которые предваряют засечную черту.

Ученый секретарь Алексей Воронцов

В тульских засеках у деревни Малая Стрекаловка археологи нашли крупный металлургический центр XIV-XV вв. Здесь процветали металлургия, кузнечное дело, ювелирное производство. Археологи считают, что он является предтечей тульских заводов. Около деревни Стрекаловка в XVIII веке для завода Демидова добывалась руда.

В этом году раскопки также проходили у поселений Супруты 6. Археологи нашли след сарматов - воинственных кочевников - на севере региона.

- В этом году в Супрутах нашли одно из древнейших городищ I-II вв. нашей эры. Получили интересный комплекс вещей сарматского времени (наконечники копий, дротиков, украшения, различные застежки, накладки на пояса, предметы конского снаряжения). До этого эти материалы мы находили на юге области, в Ефремовском районе, - рассказал заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров. - Сарматы приходили, естественно, не с миром. Городище истыкано наконечниками стрел. Скорее всего, это было подчинение автохтонного (коренного — ред.) населения. Причем само городище уникально еще и тем, что имеет две площадки и сложную систему укреплений: внешне - это два вала и два рва, внутренняя площадка еще защищена тремя валами и тремя рвами. По результатам, это пять валов и пять рвов. Таких городищ на территории Тульской области не было известно до этого.

Заведующий отделом археологических исследований Евгений Столяров

Ивановский канал

Все находки полевого археологического сезона станут частью фондов музея «Тульские древности». В планах у археологов продолжить изучение Ивановского канала Петра I в окрестностях г. Донского. Канал был сооружен в начале XVIII и соединял верховья реки Оки через притоки реки Упу и Шат с рекой Дон.

- На следующий год мы начнем раскопки на низких шлюзах. Мы надеемся на интересные находки. Бурение показало, что в земле что-то есть, - заключил Андрей Наумов.