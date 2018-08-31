Тульский полумарафон «Оружейная столица»: бегом по достопримечательностям

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-31T15:28:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Полумарафон «Оружейная столица» пройдёт 8 сентября. Забег приурочен к самому важному событию года - Дню города. Украшенные улицы, море развлечений, позитивные туляки и атмосфера большого праздника - вот что будет задавать настроение этому марафону!

Стартовый городок начнет работать уже с 7 утра. А как только финишируете, вы сразу можете влиться в празднование Дня города Тулы. Программа в этот раз насыщенная, поэтому планируйте выходной так, чтобы захватить все самое интересное!

Маршрут забега

Это не просто забег, а настоящая экскурсия по историческому центру Тулы. На дистанции вы увидите все основные достопримечательности нашего города и даже пробежите по недавно открытой «Тульской набережной»!

Старт марафона состоится с пл. Ленина, далее вверх по проспекту Ленина – поворот направо на ул. Каминского – Центральный переулок – ул. Советская – поворот на Ф. Энгельса – ул. Революции – ул. Союзная – Союзный пер. - Черниковский пер. – мимо ресторана Респект – ул. Металлистов (пешеходная зона) – ул. Менделеевская – Кремль – Казанская набережная – через сквер Кремлевский сад - ул. Дзержинского – ул. Никитская – ул. Менделеевская – налево на ул. Тургеневскую - ул. Советская – мимо Инд-Гарника по парковке до ул. Менделеевской - на пл. Ленина.

.

Как всегда, организаторы подготовят для вас электронный хронометраж, индивидуальные номера, необычные медали и уже полюбившиеся всем фирменные тульские пряники. А еще при регистрации вы сможете приобрести яркие коллекционные футболки!

Для получения стартового пакета участник обязан предъявить:

- документ, удостоверяющий личность и возраст;

- оригинал или копию (при предъявлении оригинала) справки медицинской организации с подписью и печатью врача по образцу

Вы можете пробежать:

- 21,1 км

- 10 км

- 5 км

- для детей - 300 и 600 м

Зарегистрироваться для участия в марафоне «Оружейная столица» можно ЗДЕСЬ. Регистрация заканчивается 5 сентября.

Уточненное расписание полумарафона «Оружейная столица»

07:00 - Выдача стартовых пакетов на месте старта

07:50 - Открытие соревнований

08:15 - Старт детского забега 300 м

08:30 - Старт детского забега 600 м

08:45 - Старт VIP забега 872 м

09:00 - Старт забегов на 5 км, 10 км и 21,1 км

09:50 - Награждение победителей на дистанции 5 км

10:10 - Награждение победителей на дистанции 10 км

10:50 - Награждение победителей полумарафона

12:00 - Закрытие соревнований

Предварительная выдача стартовых пакетов пройдёт 7 сентября на территории Тульского Кремля с 16:00 до 20:00.