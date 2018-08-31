Тульский музей оружия отметил 145-летие

СЕГОДНЯ 10:08 2018-08-31T10:15:09+03:00

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Тульский государственный музей оружия - один из старейших музеев России. Сегодня он представляет собой уникальный туристический, культурный, досуговый и социально-педагогический комплекс.

Торжественное открытие музея состоялось 30 августа 1873 года на базе Тульского оружейного завода. Инициатива его создания принадлежит генерал-майору В. В. Нотбеку. В 17 витринах здания заводского управления в хронологическом порядке было представлено 165 экспонатов — холодное и огнестрельное оружие, приборы и инструменты, документы, чертежи, схемы и таблицы.

Фото: Алексей ФОКИН

В 1996 году музей получил статус государственного. Одновременно было принято решение о строительстве для него нового здания. Шестиэтажное здание музея, выполненное в форме шлема древнерусского воина, на месте Оружейной слободы, было введено в эксплуатацию в марте 2012 года.

- В 2000 году были выделены первые средства из федерального бюджета на строительство музея. На то время это была фантастика, что в Тульской области будет построен такой объект. Строительство фактически длилось с 2000 по 2011 гг., - рассказал главный хранитель музейных предметов Владимир Игнатков, стоявший у истоков строительства современного здания музея. - На сегодняшний день в музее оружия – прекрасные хранилища, реставрационная мастерская. Фонды музея насчитывают более 14 тысяч экспонатов.

Фото: Алексей ФОКИН

В постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» широко используются новейшие мультимедийные комплексы с применением передовых инновационных технологий. Благодаря этому к истории можно буквально прикоснуться. Например, используя сенсорные этикетки на стеклах экспозиционных комплексов. Здесь также широко представлена продукция тульских оборонных предприятий. Экспозиция делает особый акцент на вкладе ОПК региона в оснащение Российской армии современными образцами военной техники.

Фото: Алексей ФОКИН

Наследие тульских оружейников

О славной истории музея и его не менее блестящем будущем говорили накануне, 30 августа, в ходе торжественного мероприятия, посвященного 145-летию.

Поздравили коллектив Тульского государственного музея оружия со значимым событием первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, ветераны Великой Отечественной войны, руководители федеральных, региональных и муниципальных музеев, учреждений культуры региона, представители авторских творческих коллективов, создававших проект нового здания и экспозиции музея.

Фото: Алексей ФОКИН

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов зачитал поздравительный адрес главы региона Алексея Дюмина. В частности, в нем говорится:

«Сегодня тульский музей оружия по праву считается одним из лучших в мире. Он оснащен передовыми мультимедийными технологиями и позволяет каждому посетителю узнать что-то новое о мастерстве отечественных оружейников и конструкторов. Интерес к экспозициям музея растет с каждым годом. Благодаря этому к нам приезжает все больше гостей не только из других регионов России, но и из-за рубежа. Все это возможно благодаря слаженной работе каждого сотрудника музея. Вы оберегаете бесценное наследие тульских оружейников, вдохновляете нынешнюю молодежь идти по их стопам и продолжать традиции предков. Даете нам возможность гордиться историей и достижениями российского государства».

Фото: Алексей ФОКИН

- Вся история музея звучит как поэма о беззаветном служении Родине нашими тульскими, российскими оружейниками. Музей все эти годы собирал, бережно хранил, изучал и представлял людям уникальное наследие, уникальную коллекцию оружия. Многие изделия - вершина конструкторской мысли, - подчеркнула директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина. - Это технологический прорыв в будущее. И это высокие произведения искусства. Но главное, это оружие защиты земли. Это святое оружие. Для всех поколений сотрудников музея честь работать во имя сохранения традиций и этого историко-культурного наследия наших оружейников.

Фото: Алексей ФОКИН

От прошлого – к будущему

Кроме того, в преддверии дня рождения музейного центра федерального значения председатель Научного совета Российского военно-исторического общества Владимир Евгеньевич Чуров передал в дар редкие и ценные издания из личной коллекции.

Специально ко дню рождения музей подготовил юбилейную выставку «Тульский государственный музей оружия: от прошлого – к будущему». На ней туляки и гости города могут узнать о том, как формировалось ценное собрание оружия, как развивался музей, кто создавал его экспозиции.