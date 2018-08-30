2018-08-31T09:56:47+03:00
Общество

Самый большой Ледовый дворец Тульской области откроют в 2019 году

Строительство арены продолжается
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: портал Правительства ТОФото: портал Правительства ТО
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На сегодняшний день завершаются основные строительные работы по возведения самого большого Ледового дворца в Тульской области. Подрядчик приступает к монтажу инженерных коммуникаций, модульной котельной и отделочным работам.

Фото: портал Правительства ТО

Фото: портал Правительства ТО

Новый спортивный объект в Туле сможет принять в своих стенах 3 385 зрителей. Конструкция позволит не только проводить соревнования по хоккею или фигурному катанию, но и другие спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Ввод в эксплуатацию Ледового дворца запланирован весной 2019 года.

Фото: портал Правительства ТО

Фото: портал Правительства ТО

Напомним, что торжественная церемония закладки первого камня в строительство прошла в 22 августа 2016 года.

ОТМЕТИМ

На данный момент в Тульском регионе функционируют четыре ледовые арены: по одной в Туле и Алексине, две - в Новомосковске. Однако в регионе, в том числе областном центре, не хватает подобных объектов. Но после сдачи нового объекта в эксплуатацию юные фигуристы и хоккеисты получат возможность регулярно тренироваться, а жители города Тулы - круглогодично кататься на коньках.

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