Самый большой Ледовый дворец Тульской области откроют в 2019 году

30 Авг. 09:00 2018-08-31T09:56:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день завершаются основные строительные работы по возведения самого большого Ледового дворца в Тульской области. Подрядчик приступает к монтажу инженерных коммуникаций, модульной котельной и отделочным работам.

Фото: портал Правительства ТО

Новый спортивный объект в Туле сможет принять в своих стенах 3 385 зрителей. Конструкция позволит не только проводить соревнования по хоккею или фигурному катанию, но и другие спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Ввод в эксплуатацию Ледового дворца запланирован весной 2019 года.

Фото: портал Правительства ТО

Напомним, что торжественная церемония закладки первого камня в строительство прошла в 22 августа 2016 года.

ОТМЕТИМ

На данный момент в Тульском регионе функционируют четыре ледовые арены: по одной в Туле и Алексине, две - в Новомосковске. Однако в регионе, в том числе областном центре, не хватает подобных объектов. Но после сдачи нового объекта в эксплуатацию юные фигуристы и хоккеисты получат возможность регулярно тренироваться, а жители города Тулы - круглогодично кататься на коньках.