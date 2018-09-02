СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-02T17:22:23+03:00

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Тульский "Арсенал" сыграл вничью с красноярским "Енисеем". Битва между командами развернулась в Тюмени, где "Енисей" из-за неготовности собственного стадиона принимал соперников. После первых пяти туров оружейники и львы имели по 4 очка.

На 14 минуте Джорджевич взял игру на себя и, получив мяч в центре поля, протащил его к штрафной краноярцев и нанес дальний удар. Однако снаряд пролетел над перекладиной.

На 28 минуте Горбатенко попробовал пробить из-за пределов штрафной — мяч заметался среди игроков «Енисея». Затем последовал заброс в штрафную номинальных хозяев на набегавших Джорджевича и Ткачева. Но защитники «Енисея» этого обострения не допустили.

За четверть часа до окончания матча в «Арсенале» дебютировал Резиуан Мирзов, о переходе которого стало известно накануне из "Ростова".

"Арсенал" и "Енисей" не смогли выявить победителя - 0:0. Команды отправились на двухнедельный перерыв.