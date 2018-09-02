Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-02T12:41:07+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

Глава региона назвал лидера ДНР настоящим офицером, истинным патриотом Донбасса, человеком твердых убеждений.

- Служение Родине и ее гражданам – было главным жизненным принципом Александра Владимировича, - отметил Алексей Дюмин. - В боях он всегда проявлял мужество и храбрость, был ответственным и решительным руководителем, чем заслужил высокий авторитет среди жителей Донбасса. И таким он навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Кроме Александра Захарченко еще несколько человек погибли или получили ранения.

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