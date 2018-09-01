2018-09-01T13:01:11+03:00
Общество

В тульских школах празднуют День знаний

1 сентября за парты сели более 136 тысяч школьников
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

В тульских школах празднуют День знаний. В учебных заведениях региона прошли торжественные линейки.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

1 сентября за парты сели более 136 тысяч школьников. 13 864 ребят впервые переступили порог центров образования.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В областном центре первый школьный звонок прозвенел сегодня для более 5 тысяч первоклассников.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Специально для ребят, которые впервые сели за школьные парты, издана книга «Твой город - Тула».

Книга «Твой город - Тула»

Книга «Твой город - Тула»

Издание полностью адаптировано под восприятие юных читателей. В нем собрана информация по всем основным символам Тулы. 1 сентября книги переданы юным тулякам.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

1 сентября в Тульском суворовском военном училище состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В этом году звонок для суворовцев прозвенел уже в третий раз. Для 80 воспитанников – это первый учебный год в училище.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

С 1 сентября в новой школе в мкр. Зеленстрой-2 будут обучаться 600 юных туляков. Ее здание было введено в эксплуатацию в декабре 2017 года. А 1 сентября ученики впервые переступили его порог.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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