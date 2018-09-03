Ростсельмаш: «Наилучшая возможность для пополнения»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-30T17:06:42+03:00

Все дилерские центры Ростсельмаш в России уже активировали новые прайсы на технику

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С 15 августа по 15 декабря аграрии смогут приобрести продукцию российских машиностроителей со скидкой от цены в размере 25% (для отдельных регионов – 30%).

- Данное решение Правительства РФ направлено на создание благоприятной ситуации на внутреннем рынке. Оно полностью созвучно тем предложениям Ростсельмаш, которые мы неоднократно направляем по всем инстанциям - отмечают в компании. – Самое главное, это отличная поддержка для сельхозтоваропроизводителей, в эти дни мы отрабатываем бурный всплеск заказов на нашу технику.

- Для нас аграриев такая возможность просто подарок — говорит Бобров Валерий Иванович, директор ООО «Архангельское». - Покупку комбайна планировали на следующий год, а тут такие скидки, конечно воспользуемся программой. Агротехнику от Ростсельмаш знаем не по наслышке, работаем на ней давно. В хозяйстве 9 единиц — 8 комбайнов и один трактор RSM 2375. К слову, комбайн ACROS 595 Plus в работе себя показал отлично, поэтому и решили приобрести еще один ACROS 595 Plus, с новыми инновациями. Надо всегда брать лучшее на рынке.

Более благоприятных условий для покупки техники с максимальной выгодой никто из опрошенных нами экспертов не смог найти

Более благоприятных условий для покупки техники с максимальной выгодой никто из опрошенных нами экспертов не смог найти. Увеличение скидки – всегда на пользу. В адрес дилеров компании уже поступило более трех сотен дополнительных заявок.

На данный момент все дилерские центры Ростсельмаш в России уже активировали новые прайсы на технику, реализуемую в рамках программы «1432».