«Мои дети»: Иосиф Кобзон 25 лет курировал детские дома в Туле и Ясной Поляне

СЕГОДНЯ 15:17 2018-08-30T15:30:34+03:00

Директора детских домов в Тульской области отмечали, что Иосиф Кобзон был для них и для детей родным человеком

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30 августа 2018 года, на 81-ом году жизни умер советский и российский эстрадный певец, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон.

Он вел сольную карьеру на просторах Советского союза с начала 1970-х годов, ездил с концертами на ударные комсомольские стройки, активно боролся за мир во всем мире, выступал для ограниченного контингента советских войск в Афганистане, ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Вместе с этим он занимался благотворительностью. Поддерживал Свято-Никольский храм, 26-ю и 42-ю школы для слаборазвитых детей, а также ежегодно, на протяжении 25 лет, навещал воспитанников яснополянского детского дома (ныне Центр поддержки одаренных детей Тульской области), а также тульского детского дома.

Сирот он называл «мои дети» и первое время старался не распространяться о своей благотворительной деятельности.

- Знаете, я раньше запрещал говорить своим детям в Ясной Поляне, что у них есть «добрый дядя», прессе не рассказывал. А потом подумал, а чего я скрываю-то? Никаких ведь наград не требую. Я свою популярность, извините за нескромность, заработал не на этом. Конечно, я не буду кокетничать и говорить, что мне неприятно, когда в мой адрес добрые слова говорят. Как у Петросяна в программе: «И кошке доброе слово приятно». Но это не самоцель, тут надо не ошибиться. Если человек это делает для тщеславия, если он занимается не благотворительностью, а фанфаронством – это другое, - отметил Иосиф Давыдович в 1992 году в интервью газете «Новый Взгляд».

На 60-летии яснополянского детдома для Иосифа Кобзона спели первые выпускницы учреждения

Директора детских домов отмечали, что Иосиф Кобзон был для них и для детей родным человеком, решал все проблемы: обеспечивал ремонт, строительство, выпускникам покупал жилье и клал деньги на их сберкнижки, чтобы тем было с чего начать жизнь. Он знал всех ребят по именам, привозил разного рода развлечения на праздники: овечье шоу, голубей, артистов детского «Евровидения», фокусника и многих других.

Не менее хорошо знали его сами сироты и руководство детдомов. Кормили борщом, курочкой, а с собой всегда заворачивали любимые Кобзоном моченые яблоки.